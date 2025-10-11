Ο Κολοσσός υποχρέωσε τον Άρη στη δεύτερη ήττα του στη Stoiximan GBL, και ο προπονητής των «κιτρίνων», Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, εξήγησε πως οι Ροδίτες έπαιξαν πιο σκληρά και άξιζαν τη νίκη.

Ο Κολοσσός Ρόδου πανηγύρισε τη 12η νίκη του σε 22 ματς στην έδρα του Άρη, επικρατώντας με 65-73, μολονότι παρατάχθηκε χωρίς τον ηγέτη του, Άντριου Γκάουντλοκ.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης περίμενε σχεδόν τα πάντα από τον Μπράις Τζόουνς, που είχε 25 πόντους με 7/12 σουτ, ενώ ο Στίβεν Ίνοχ πρόσθεσε 11 πόντους. Ωστόσο, οι «κίτρινοι» υποχρεώθηκαν στη δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, δίχως πολλές κουβέντες: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλό μας· ήρθαν εδώ, έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς. Άξιζαν τη νίκη».