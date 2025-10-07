Ο Νίκος ψέλνει στο Gazz Floor powered by Novibet: «Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε;»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στέκεται στο αν οι αιώνιοι μπορούν να απειληθούν από τους υπόλοιπους του ελληνικού πρωταθλήματος, στην εκπομπή Gazzfloor by Novibet.

Ο Νϊκος Παπαδογιάννης, στο αγαπημένο σας κομμάτι της εκπομπής GazzFloor by Novibet, το «Ο Νίκος ψέλνει» μιλάει για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κατά πόσο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα «απειληθούν» από τις υπόλοιπες ομάδες της λίγκας.