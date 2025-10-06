Στον Άρη έχουν καταλήξει στην απόφαση προσθήκης ψηλού ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά για να αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5» δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η πρώτη διάγνωση αναφέρει ότι υπάρχει ζήτημα στη ρακέτα.

Αν και το δείγμα των επίσημων αγώνων δεν χαρακτηρίζεται επαρκές και μάλιστα συνδυάστηκε με απουσίες βασικών παικτών, είναι φανερό το πρώτο συμπέρασμα του τεχνικού επιτελείου του Άρη και το οποίο σχετίζεται με τη λειτουργία της φροντ λάιν. Στην πρεμιέρα του Eurocup με τη Βενέτσια οι «κίτρινοι» αγωνίστηκαν δίχως τον Άρνολντας Κουλμπόκα ενώ στην αντίστοιχη της GBL Basketleague εκτός αγώνα ήταν ο Λιθουανός φόργουορντ καθώς επίσης και ο Τζέικ Φόρεστερ. Αμφότεροι αναμένεται να βρεθούν στη διάθεση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στην αναμέτρηση (8/10, 20:00) με το Αμβούργο στο Nick Galis Hall για τη 2η αγωνιστική του Eurocup, φαίνεται όμως ότι στην απόφαση ενίσχυσης της γραμμής των ψηλών, ο Σέρβος τεχνικός έχει υπολογίσει κι αυτές τις δύο επιστροφές.

Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι κινείται στην αγορά για την απόκτηση παίκτη ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των ψηλών και κυρίως ως undersize σέντερ. Το τελευταίο σχετίζεται ξεκάθαρα με την αμυντική λειτουργία της ομάδας και για την ακρίβεια αποφασίστηκε προς όφελος εκτέλεσης της σχετικής τακτικής. Πέραν των απουσιών οι οποίες ξεκάθαρα διαμόρφωσαν το rotation, το ότι η ομάδα ήταν πιο αποδοτική δίχως καθαρό σέντερ και στα δύο παιχνίδια Πρωταθλήματος είναι ένα στοιχείο περαιτέρω περισυλλογής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση αποφασίστηκε και η απόκτηση του Νίκου Οκεκουόγεν. Όπως αποκάλυψε το Gazzetta, ο 28χρονος σέντερ θα αντικαταστήσει τον Άλεξ Αντετοκούνμπο στη σύνθεση των Ελλήνων, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται και για μια ενισχυτική κίνηση. Ο Νιγηριανός σέντερ αγωνίστηκε χθες (5/10) για πρώτη και τελευταία φορά με τη φανέλα του Διγενή, στο κυπριακό Πρωτάθλημα, έχοντας 15 πόντους και 19 ριμπάουντ στη νίκη της ομάδας του επί του Παραλιμνίου. Χρησιμοποιήθηκε 35 αγωνιστικά λεπτά, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει ότι πρόκειται για «ενεργό» παίκτη ο οποίος μπορεί άμεσα να μπει στο rotation της ομάδας.

Βέβαια, αυτό θα πρέπει να το κερδίσει ο ίδιος μέσα από την παρουσία του στις προπονήσεις και δεν αλλάζει τη δεδομένη απόκτηση παίκτη για τη ρακέτα. Η προσθήκη του Οκεκουόγεν παράλληλα των ενεργειών περαιτέρω κινήσεων στη ρακέτα στοιχειοθετούν επίσης ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το σύνολο των «ψηλών» κι αυτό επικεντρώνεται στην αμυντική συμπεριφορά τους.