Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πρώτο καλάθι του Γκριγκόνις μετά την επιστροφή του, θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους (vid)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε στο Telekom Center Athens τον ΠΑΟΚ, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στη νέα αγωνιστική περίοδο της Stoiximan GBL. Ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκαν, ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις.
Ο Λιθουανός, μπορεί να είχε επιστρέψει στη δράση στο παιχνίδι της Euroleague με τη Μπάγερν, ωστόσο δεν είχε μπορέσει να βρει πόντο. Ο ίδιος όμως, κόντρα στον «δικέφαλο» μπόρεσε να σημειώσει τους πρώτους του πόντους, κερδίζοντας το ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.
Οι πρώτοι πόντοι του Γκριγκόνις μετά την επιστροφή στη δράση
