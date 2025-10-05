Αυτό είναι το πρώτο καλάθι του Γκριγκόνις μετά την επιστροφή του στη δράση. Θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε στο Telekom Center Athens τον ΠΑΟΚ, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στη νέα αγωνιστική περίοδο της Stoiximan GBL. Ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκαν, ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Λιθουανός, μπορεί να είχε επιστρέψει στη δράση στο παιχνίδι της Euroleague με τη Μπάγερν, ωστόσο δεν είχε μπορέσει να βρει πόντο. Ο ίδιος όμως, κόντρα στον «δικέφαλο» μπόρεσε να σημειώσει τους πρώτους του πόντους, κερδίζοντας το ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.