Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων του Σαββάτου (4/10) στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan GBL.

Στο μπάσκετ, το ενδιαφέρον σήμερα (4/10) εστιάζεται στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL με τέσσερις αναμετρήσεις.

Στις 16:00 το Κολοσσός-ΑΕΚ (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Καρδίτσα-Άρης (ΕΡΤ1). Ακολουθεί στις 19:00 το Ηρακλής-Προμηθέας (ΕΡΤ World) και τα ματς της ημέρας ολοκληρώνονται με εκείνο ανάμεσα σε Πανιώνιο και Περιστέρι (19:30, ΕΡΤ2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας