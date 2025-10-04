Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε το Κολοσσός - ΑΕΚ και τα υπόλοιπα παιχνίδια στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων του Σαββάτου (4/10) στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan GBL.
Στο μπάσκετ, το ενδιαφέρον σήμερα (4/10) εστιάζεται στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL με τέσσερις αναμετρήσεις.
Στις 16:00 το Κολοσσός-ΑΕΚ (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Καρδίτσα-Άρης (ΕΡΤ1). Ακολουθεί στις 19:00 το Ηρακλής-Προμηθέας (ΕΡΤ World) και τα ματς της ημέρας ολοκληρώνονται με εκείνο ανάμεσα σε Πανιώνιο και Περιστέρι (19:30, ΕΡΤ2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Κολοσσός - ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2)
- Καρδίτσα - Άρης (16:00, ΕΡΤ1)
- Ηρακλής - Προμηθέας (19:00, ΕΡΤ World)
- Πανιώνιος - Περιστέρι (19:30, ΕΡΤ2)
