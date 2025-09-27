Περιστέρι: Χωρίς σκορ αλλά με χρήσιμα συμπεράσματα το φιλικό κόντρα στον Παπάγου
Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», με αντίπαλο τον Παπάγου, στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του δοκιμάζοντας σχήματα και συστήματα εν όψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.
Το φιλικό με την ομάδα του Παπάγου επέτρεψε στον τεχνικό των «κυανοκιτρίνων» να δει τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών του λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της Stoiximan GBL με τον Πανιώνιο στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.