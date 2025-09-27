Το Περιστέρι αντιμετώπισε σε φιλικό τον Παπάγου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» χωρίς να κρατηθεί σκορ.

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», με αντίπαλο τον Παπάγου, στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του δοκιμάζοντας σχήματα και συστήματα εν όψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Το φιλικό με την ομάδα του Παπάγου επέτρεψε στον τεχνικό των «κυανοκιτρίνων» να δει τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών του λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της Stoiximan GBL με τον Πανιώνιο στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας.