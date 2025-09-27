Σ.Ε.Α.Κ.: «Στο εξής, οι κανονισμοί της ΕΟΚ θα εφαρμόζονται με αυστηρότητα»!

O Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Α.Κ.) ενημέρωσε ότι η ΕΟΚ προκήρυξε εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαμεσολαβητή/Αντιπροσώπου και ξεκαθάθισε πως οι κανονισμοί θα εφαρμόζονται πλέον με αυστηρότητα.

O Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης ενημέρωσε ότι η ΕΟΚ προκήρυξε εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαμεσολαβητή/Αντιπροσώπου, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως στο εξής οι κανονισμοί θα εφαρμόζονται με αυστηρότητα, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο οι μη αδειοδοτημένοι διαμεσολαβητές όσο και οι πελάτες τους (αθλητές, αθλήτριες, προπονητές και σωματεία) θα αντιμετωπίζουν πειθαρχικά ζητήματα σύμφωνα με τον κανονισμό της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση του Σ.Ε.Α.Κ.

«Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Α.Κ.) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ΕΟΚ προκήρυξε εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαμεσολαβητή/Αντιπροσώπου, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται χωρίς άδεια να φροντίσουν να συμμετάσχουν στις προσεχείς εξετάσεις και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αδειοδότησης. Στο εξής, οι κανονισμοί της ΕΟΚ θα εφαρμόζονται με αυστηρότητα, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο οι μη αδειοδοτημένοι διαμεσολαβητές όσο και οι πελάτες τους (αθλητές, αθλήτριες, προπονητές και σωματεία) θα αντιμετωπίζουν πειθαρχικά ζητήματα σύμφωνα με τον κανονισμό της Ομοσπονδίας.

Ο Σ.Ε.Α.Κ. στηρίζει κάθε θεσμικό βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια και την επαγγελματική κατοχύρωση του ρόλου του διαμεσολαβητή/αντιπροσώπου στο ελληνικό μπάσκετ και καλεί τα μέλη της μπασκετικής οικογένειας να σεβαστούν το νέο πλαίσιο λειτουργίας».