Ο Τζάστιν Μπριγκς επέστρεψε στο Μαρούσι και αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στη γραμμή των ψηλών της, μετά την περσινή του παρουσία στο τέλος της σεζόν.

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζάστιν Μπριγκς (2,08 μ.) ενόψει της νέας σεζόν. Ο 28χρονος σέντερ την περασμένη αγωνιστική περίοδο εντάχθηκε στο ρόστερ στην τελική φάση της σεζόν και βοήθησε την ομάδα του Αμαρουσίου να πετύχει τον στόχο της, που ήταν η παραμονή στην κατηγορία.

Στους 9 αγώνες (4 κανονικής περιόδου, 5 playouts) με τη φανέλα του Αμαρουσίου, κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,5 τάπες.

Τη σεζόν 2024-25 ξεκίνησε στη λιθουανική Λιετκαμπέλις, με την οποία αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια στο EuroCup, έχοντας μέσο όρο 5.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 14 λεπτά συμμετοχής. Συνέχισε στη γαλλική Σολέ, όπου έπαιξε σε 5 αγώνες του FIBA Europe Cup, με μέσο όρο 5.5 πόντους, 4 ριμπάουντ σε 14 λεπτά επίσης. Όλα αυτά πριν έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Αμαρουσίου.

Στους 9 αγώνες (4 κανονική περίοδος, 5 playouts) που αγωνίστηκε με την φανέλα του Αμαρουσίου , κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,5 τάπες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θυμίζουμε ότι ο Briggs γεννήθηκε στην Οκινάουα της Ιαπωνίας στις 19 Σεπτεμβρίου του 1997. Αποφοίτησε το 2020 από το California State University Chico.Την τελευταία του χρονιά συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της All-CCAA. Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τους Kapfenberg Bulls της Αυστρίας στους οποίους αγωνίστηκε και τη σεζόν 2021-22.Την σεζόν 2023-24 υπέγραψε στην τουρκική MKE Ankaragucu (μ. ο 12,1 πόντους, 7.4 ριμπάουντ) . Τον Ιανουάριο του 2024 μετακινήθηκε στην Hapoel Afula (μ.ο 10.1 πόντους, 7.1 ριμπάουντ) του Ισραήλ. Την φετινή σεζόν ξεκίνησε στην λιθουανική Lietkabelis Panevezys με την οποία αγωνίστηκε για 5 αγώνες στο Eurocup με μέσο όρο 5.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1 block σε 14.2′ και συνέχισε στην γαλλική Cholet με την οποία έπαιξε 5 αγώνες στο Fiba Europe Cup με μέσο όρο 5.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 0,5 block σε 14,8′.

