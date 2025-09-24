Ο Ράιαν Τέιλορ έκανε την πρώτη του δήλώση ως παίκτης του Κολοσσού.

Την πρώτη του δήλωση ως αθλητής του Κολοσσού H Hotels Collection έκανε ο Ράιαν Τέιλορ, με τον Αμερικανό να μιλά στο επίσημο site της ομάδας από την Ρόδο.

Ο Ράιαν Τέιλορ, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε δύο διαφορετικές περιόδους στην Ελλάδα, καθώς φόρεσε τις φανέλες των Απόλλων Πατρών και Ηρακλή, ενώ έλαβε μέρος και στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στους λόγους που διάλεξε τον Κολοσσό, αλλά και στο πόσο ανυπομονεί να δει τον κόσμο της Ρόδου στο γήπεδο.

Αναλυτικά η δήλωση του Ράιαν Τέιλορ:

«Επέλεξα τον Κολοσσό γιατί γνώριζα την ομάδα από τις προηγούμενες μου σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ήταν και τότε αρκετά ανταγωνιστικό, αλλά όχι στον βαθμό που είναι τώρα. Οπότε θέλω πολύ να αγωνιστώ φέτος για να διαπιστώσω πόσο δύσκολο έχει γίνει. Τέλος ανυπομονώ να δω τον κόσμο της ομάδας στο γήπεδο, να έρχεται και να μας στηρίζει σε κάθε παιχνίδι και χαίρομαι που θα μου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξω προσωπικές σχέσεις με κάποιους»