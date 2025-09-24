Η αίσθηση που επικρατούσε περί ειλημμένης απόφασης για περαιτέρω ενίσχυση του Άρη επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ζήση, μέσα από τα λεγόμενά του στη Media Day της ΚΑΕ στα οποία όμως φρόντισε να βάλει και συγκεκριμένους αστερίσκους.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κουβέντα δεν σταμάτησε ποτέ. Προφανώς έχασε αρκετή από την έντασή της στο διάστημα του καλοκαιριού και καθώς το ένα κομμάτι διαδεχόταν το άλλο στον σχηματισμό του αγωνιστικού παζλ. Όσοι, ωστόσο, είχαν παρακολουθήσει την επίσημη παρουσίαση του Νίκου Ζήση στα τέλη του περασμένου Ιούνη, θα θυμούνται δύο πράγματα. Τη μη απόρριψη προσθήκης έβδομου ξένου για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση της ομάδας στο Eurocup παράλληλα της ευχέρειας επιλογών στην GBL Basketleague και δεύτερον, την αξιοποίηση κάθε χρονικού περιθωρίου πριν την τελική επιλογή η οποία θα γίνει αναλόγως των αγωνιστικών αδυναμιών που θα παρουσιάσει η ομάδα τους φιλικούς αγώνες.

Όλα όσα είχε πει τότε ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ δεν απέχουν από τα αντίστοιχα που σημείωσε στη χθεσινή (23/9) Media Day. Η σκέψη διατηρείται, οι επιλογές που προσφέρει η αγορά είναι υπό καθεστώς μελέτης, αλλά δεν θα γίνει βιαστική κίνηση. Το μόνο που άλλαξε σχετίζεται με τα χρονικά περιθώρια κι αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι αυτονόητος και αφορά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη ο οποίος αφαίρεσε έναν ψηλό αλλά κι ένα ελληνικό διαβατήριο.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια. «Για μένα ήταν αναμενόμενη», είπε ο Νίκος Ζήσης και στην πραγματικότητα, το χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας με συνέπεια την αμυντική και την επιθετική δυσλειτουργία αποτελεί τον αναπόφευκτο συνοδοιπόρο κάθε ομάδας που χτίζεται από μηδενική βάση. Όσο κι αν προβληματίζει, η απουσία συνοχής και στις δύο πλευρές του παρκέ δεν ήταν κάτι απρόσμενο. Πρόβλημα θα υπάρξει αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί στους πρώτους επίσημους αγώνες και δεν διαπιστωθούν τα αναγκαία βήματα βελτίωσης.

Τόσο ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης όσο και ο προπονητής Μπόγκτναν Κάραϊτσιτς προτίμησαν να αναφερθούν στα προφανή (σ. σ. ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για μια «εύθραυστη» άμυνα), κράτησαν πολλά περισσότερα για τους ίδιους και κυρίως για τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους οι οποίες αφορούν τη μεθοδολογία του club στην ενίσχυσή του. Στην πραγματικότητα όμως, η κουβέντα της ενίσχυσης έχει ανοίξει από τις αρχές του μήνα και μετά το απόγευμα της 3ης του Σεπτέμβρη και τον τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη.

Ο Νίκος Ζήσης χαρακτήρισε πιο πιθανή την ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών, από την άλλη πλευρά όμως δεν απέρριψε και το ενδεχόμενο προσθήκης παίκτη σε άλλη θέση και το σενάριο προσαρμογής παικτών προς όφελος εξυπηρέτησης των αναγκών της ομάδας. Παραδείγματος χάρη, σε αρκετά παιχνίδια ο Ρόνι Χάρελ χρησιμοποιήθηκε στη θέση «4». Επί της ουσίας, όλα έχουν να κάνουν με τις επιλογές που προσφέρει η αγορά η οποία εδώ και τουλάχιστον τρία-τέσσερα χρόνια έχει στερέψει από ψηλούς και κάθε καλοκαίρι οι ομάδες πληρώνουν το… κρέας ψάρι για να αποκτήσουν ένα αθλητικό «5αρι» κι έχοντας προχωρήσει σε ριζικές εκπτώσεις στις απαιτήσεις τους.

Εν τέλει, χρονικό περιθώριο δεν μπήκε, απλά σημειώθηκε ότι δεν θα γίνει βιαστική κίνηση (σ. σ. επί τούτου φωτογραφήθηκε η επόμενη εβδομάδα), η αλήθεια είναι όμως ότι ο Άρης κινείται πιο έντονα στην αγορά. Και ο χρόνος που θα χρειαστεί δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις δικές του προθέσεις αλλά και από τις αντίστοιχες των παικτών που τον ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή εξάλλου, δύο-τρεις ντουζίνες ομάδες αναζητούν ψηλούς και ο υψηλός ανταγωνισμός αυτομάτως ανεβάζει και τον απαιτούμενο βαθμό επένδυσης.