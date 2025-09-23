Ζήσης: «Η ομάδα θα κάνει προσθήκη παίκτη»

Ο Νίκος Ζήσης επιβεβαίωσε ότι ο Άρης κινείται προς την κατεύθυνση της προσθήκης παίκτη έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει βιασύνη και κυρίως πως η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να δείξει τις πραγματικές δυνατότητές της.

Ο τζένεραλ μάνατζερ του Άρη τοποθετήθηκε στη σημερινή Media Day της ΚΑΕ κι όπως ήταν λογικό ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ομάδας.

«Μαζί με τον κόουτς κοιτάμε ποια περίπτωση μπορεί να υπάρξει για να δυναμώσει η ομάδα. Υπάρχει η απώλεια του Τανούλη, που είναι δύσκολη για εμάς και για το παιδί. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ γι’ αυτόν τον τραυματισμό. Από εκεί και έπειτα αξιολογούμε την ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας εξετάζοντας κάθε πρόβλημα. Κοιτάμε την αγορά για να γίνει προσθήκη παίκτη αλλά δεν είναι κάτι που παραδείγματος χάρη θα γίνει την επόμενη εβδομάδα», είπε μεταξύ άλλων και «φωτογράφισε» τις θέσεις των ψηλών.

«Είχαμε πει και πριν την προετοιμασία της ομάδας και τον τραυματισμό του Τανούλη, ότι σκεφτόμαστε την προσθήκη 7ου (ξένου) παίκτη. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι γίνεται μια νέα αρχή στην ομάδα. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στο ρόστερ που έχουμε τώρα. Το ρόστερ έγινε γρήγορα, με πολύ μελέτη, αλλά και με σύμπνοια δική μου και του κόουτς. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, γιατί σε μια εβδομάδα ξεκινάνε οι υποχρεώσεις. Ο τραυματισμός του Γιώργου σίγουρα μας βάζει πίεση. Κοιτάμε την αγορά και θα κινηθούμε όταν πρέπει».

Εκεί ρωτήθηκε για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια. «Για εμένα ήταν αναμενόμενη. Η ομάδα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, με τα καλά της και τα άσχημά της. Ακόμα και ομάδες της Euroleague έχουν αυτό το θέμα. Κάθε μέρα που περνάει είναι προς όφελός μας. Η ομάδα έχει παίκτες με εμπειρία από το υψηλό επίπεδο. Δεν πρόκειται από τη μία στιγμή στην άλλη να δούμε την τέλεια εικόνα. Χρειάζεται χρόνος. Η ομάδα έχει αδυναμίες που πρέπει να δουλέψει. Τις δουλεύουμε, είναι λογικές. Η ομάδα είναι εντελώς καινούργια. Έχουμε τα προβλήματά μας σε άμυνα και επίθεση. Με τον κόουτς θα δούμε τα πράγματα και θα τα δουλέψουμε. Η ομάδα είναι στο 50–60% (σε επίπεδο ετοιμότητας). Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που στο πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι εντελώς έτοιμη. Αυτό που με ανησυχεί προσωπικά είναι η υγεία των παικτών, αλλά έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο ιατρικό τιμ, που είναι άριστοι επαγγελματίες».

Σε ερώτηση σχετική με το δικό του όνειρο στη σεζόν, αναφέρθηκε στις συντριπτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα: «Όνειρό μας είναι να έχουμε μια ομάδα για την οποία θα είναι περήφανος ο κόσμος της. Είναι ο 6ος παίκτης, είναι η δύναμη της ομάδας, διψάει για το μπάσκετ και ξέρει πολύ μπάσκετ. Αυτός είναι ο σκοπός μας: Μια ομάδα η οποία ανεξαρτήτως προβλημάτων, να μπαίνει και να τα δίνει όλα. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να δει μια ομάδα που να νικάει όλους… Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και σε μια διαδικασία από την οποία δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γνωρίζουμε πού είμαστε. Παίκτες, προπονητές… όλοι. Είναι ομάδα που έχει τεράστια ιστορία και παράδοση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλλαγή ιδιοκτησίας. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία, ούτε θα την επικαλεστούμε στα δύσκολα. Πρέπει όμως πάντα να είναι στο μυαλό μας».