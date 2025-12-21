Οι επιδόσεις του Αμίν Νούα σχηματίζουν ξεκάθαρο συμπέρασμα για τους λόγους της αγωνιστικής ανάκαμψης του Άρη και των διαδοχικών νικών του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η αποθέωση από το κοινό διαδέχθηκε την καταπληκτική εμφάνισή του απέναντι στο Περιστέρι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, βρισκόμενος on camera, δύο από τους συμπαίκτες του, τού σκάρωσαν μια πλάκα «μπουγελώνοντας» τον σε μια πράξη, ενδεικτική, των σχέσεών του με τους συμπαίκτες του αλλά και της χαράς του συνόλου για την απόδοσή του. Ο Αμίν Νούα χαμογέλασε, έδειξε το κοινό και δίχως ενδοιασμό παραδέχθηκε ότι… «στον Άρη άρχισα και πάλι να απολαμβάνω το μπάσκετ». Αντικειμενικά, και στον Άρη έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν τα παιχνίδια από την ημέρα που ο Γάλλος φόργουορντ μπήκε στην ομάδα προσφέροντας μερικά από τα στοιχεία που έλειπαν από αυτή.

«Κι όμως, αυτός ο παίκτης κυκλοφορούσε ελεύθερος τον Νοέμβρη» (μου) είπε ένας φίλος μετά τη συνέντευξη στην κάμερα της ΕΡΤ. Μεγάλη αλήθεια «κρυμμένη» μέσα σε λίγες λέξεις. Αν ο Άρης έχει ομορφύνει τη ζωή του Νούα, το ίδιο συμβαίνει και για την καθημερινότητα των «κίτρινων», πολλώ δε μάλλον στις αγωνιστικές ημέρες. Τούτο επιβεβαιώνεται μέσα από τη στατιστική αν και στην προκειμένη περίπτωση, η καταγραφή των αριθμών δεν θα αποτυπώσει την απόλυτη αλήθεια. Ναι, έχει 16.7 πόντους ανά αγώνα στην Basketleague με το εντυπωσιακό 47% από μακρινή απόσταση. Ναι, έχει 15.8 πόντους κατά μέσο όρο στους τέσσερις ευρωπαϊκούς αγώνες με ποσοστό (42%) στο τρίποντο το οποίο δεν απέχει πολύ από το αντίστοιχο στα ελληνικά παρκε.

Οι αριθμοί δείχνουν ανούσιοι μπροστά στη δύναμη της εικόνας καθώς ο 27χρονος πετύχει πολλά περισσότερα και πιο ουσιαστικά πράγματα από τους μέσους όρους οι οποίοι δεν αναδεικνύουν πάντα την αλήθεια. Είναι αυτός που θα αναλάβει την ευθύνη των προσπαθειών που κρίνουν αγώνες. Το έκανε στο Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή αν και ο Μπράις Τζόουνς… του άρπαξε την μπουκιά από το στόμα με το καλάθι της νίκης που είχε πετύχει. Το επανέλαβε στο Αμβούργο και χθες, τελευταίο θύμα του ήταν το Περιστέρι. Η κίνηση αποδέσμευσης στην κρίσιμη επίθεση, μέσω της οποίας ο ίδιος απέκτησε τη δυνατότητα για ένα ελεύθερο σουτ και παράλληλα άνοιξε τη ρακέτα για μια διείσδυση, δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μια κόλλα χαρτί. Είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο.

Ο Νούα έχει δώσει πραγματικά πάρα πολλά στον Άρη μέσα από την αμυντική συνέπειά του και τους πολλαπλούς τρόπους εκτέλεσης στην επίθεση. Αν του δώσει και το high low προς όφελος αξιοποίησης των ψηλών, θα αυξηθεί ο αριθμός των ευτυχισμένων ανθρώπων. Είναι αυτός που – λόγω χαρακτηριστικών – έδωσε τη δυνατότητα στον Ιγκόρ Μίλιτσιτς για τη χρησιμοποίηση του σχήματος με Χαρέλ, Κουλμπόκα. Απέναντι στο Περιστέρι δεν ήταν το ίδιο αποδοτικό καθώς παρόντος του Στίβεν Ίνοκ και της σωστής αντίδρασης του τελευταίου στα hedge out’s, ο Άρης λειτουργούσε καλύτερα στην άμυνα αν και… σκόνταφτε στο ριμπάουντ δίχως να ευθύνεται σ’ αυτό ο θηριώδης σέντερ.

Αν το χτίσιμο συνεργασιών με τους ψηλούς (μπορεί να) αποτελέσει έναν από τους επόμενους αγωνιστικούς στόχους, το ίδιο ισχύει και για την αξιοποίηση του Ντανίλο Άντζουσιτς. Ο χρόνος προσαρμογής δεν είναι ίδιος για κάθε παίκτη και στην περίπτωση του Σέρβου είναι φανερή η αναζήτηση τρόπου συνεργασιών με συγκεκριμένους συμπαίκτες του μέσα από την pick n’ roll κίνηση που διαθέτει ή την εκτέλεση plays που αποσκοπούν στη δημιουργία (δικού του) ελεύθερου σουτ. Προφανώς, ο Νούα θα φροντίσει και γι’ αυτό…