Κάραϊτσιτς: «Η άμυνα είναι το Νο1 πράγμα που οφείλουμε να βελτιώσουμε»
Η κακή άμυνα σε συνδυασμό με τα 17 λάθη και τον περιορισμένο αριθμό συνεργασιών στην επίθεση ήταν τα τρία αντιπροσωπευτικά στοιχεία του Άρη στην ήττα από τη Μύκονο. Σε αυτά στάθηκε και ο Μπόγκτναν Κάραϊτσιτς λέγοντας στην κάμερα της ΕΡΤ ότι… «είναι φανερό ότι πρέπει να δουλέψουμε στην άμυνα στην οποία δεν είχαμε ενέργεια. Κάναμε επίσης κάποια ανόητα λάθη αλλά μέσα από την άμυνά μας, δεν βρήκαμε τις ευκαιρίες για να βρούμε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα».
