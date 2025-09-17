ΠΑΟΚ: Ο Χατζόπουλους συναντήθηκε με εκπροσώπους του Μυστακίδη στο PAOK Sports Arena

Η ΚΑΕ ΠΑΟK ενημέρωσε πως υπήρξε συνάντηση του Θανάση Χατζόπουλου με τους εκπρόσωπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη στο γήπεδο του Δικεφάλου του Βορρά.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές, το επόμενο βήμα ήταν η επίσημη αποστολή και αποδοχή της επιστολής προθέσεων (letter of intent) από την πλευρά του Aριστοτέλη Μυστακίδη, κίνηση που ουσιαστικά άναψε το «πράσινο φως» για τη συνέχεια.

Οι νέες εξελίξεις θέλουν την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να έχει ήδη παραδώσει τα οικονομικά στοιχεία στον κύκλο του κ. Μυστακίδη, ενώ θα μπουν στη διαδικασία και οι ορκωτοί λογιστές, ώστε να ξεκινήσει ο λεπτομερής έλεγχος των χρήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ενημέρωση της πληροφόρησε τον κόσμο πως μετά από πρόσκληση του Θανάση Χατζόπουλου, βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι εκπρόσωποι του Μυστακίδη στο PAOK Sports Arena.

H ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Στο PAOK Sports Arena, και κατόπιν πρόσκλησης του κ. Θανάση Χατζόπουλου, βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη. Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ τους ξενάγησε σε όλους τους χώρους του γηπέδου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κεντρική σάλα, όπου οι εργασίες ανακαίνισης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει επίσης ότι, μετά την υπογραφή της ρήτρας εμπιστευτικότητας και του “letter of intent”, αναμένεται η έναρξη του οικονομικού ελέγχου της εταιρίας.