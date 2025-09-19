Αντετοκούνμπο: O Γιάννης εβγαλε selfie με τη μητέρα του στο Περιστέρι-Άρης
Εκλεκτές παρουσίες έχει το φιλικό του Περιστερίου με τον Άρη στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πριν λίγες μέρες οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο Εurobasket βρίσκεται στο γήπεδο και παρακολουθεί την αναμέτρηση.
Μάλιστα δίπλα του στα courtseat είναι και η μητέρα του, Βερόνικα, με την οποία έβγαλαν και selfie σε μια όμορφη στιγμή. Σίγουρα η παρουσία του Greek Freak στο Περιστέρι δίνει... αέρα ΝΒΑ στην αναμέτρηση των δύο ομάδων της Stoiximan GBL.
