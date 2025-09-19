Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται μαζί με τη μητέρα του, Βερόνικα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και βλέπουν το ματς του Περιστερίου με τον Άρη.

Εκλεκτές παρουσίες έχει το φιλικό του Περιστερίου με τον Άρη στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πριν λίγες μέρες οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο Εurobasket βρίσκεται στο γήπεδο και παρακολουθεί την αναμέτρηση.

Μάλιστα δίπλα του στα courtseat είναι και η μητέρα του, Βερόνικα, με την οποία έβγαλαν και selfie σε μια όμορφη στιγμή. Σίγουρα η παρουσία του Greek Freak στο Περιστέρι δίνει... αέρα ΝΒΑ στην αναμέτρηση των δύο ομάδων της Stoiximan GBL.