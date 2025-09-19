Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο γίνεται ο αγώνας του Περιστερίου με τον Άρη
Ο super star των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται οικογενειακώς στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και η αλήθεια έχει πολλούς λόγους για να δει από κοντά το φιλικό παιχνίδι του Περιστερίου με τον Άρη . Ο αδερφός του Αλέξανδρος αγωνίζεται στον Άρη ο οποίος πλέον έχει περάσει στην ιδιοκτησία του καλού φίλου του, Ρίτσαρντ Σιάο, ενώ παίκτης των «κίτρινων» είναι ο Μπριν Φορμπς με τον οποίον υπήρξε συμπαίκτης στη χρονιά κατάκτησης του Πρωταθλήματος στο ΝΒΑ. Μάλιστα, οι δυο τους «αντάμωσαν» πριν την έναρξη του αγώνα έχοντας συζήτηση μερικών δευτερολέπτων, ενώ ο Greek Freak αγκάλιασε και τον GM της Εθνικής και του Άρη, Νίκο Ζήση.
