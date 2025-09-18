Περιστέρι, μεταγραφές: Ενίσχυση με Μουράτο
Ο Βασίλης Μουράτος συμμετείχε τις προηγούμενες ημέρες στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και πλέον θα ενισχύσει το Περιστέρι που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 28χρονο πόιντ γκαρντ.
Ο Μουράτος έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ψυχικό, Φάρο Λάρισας, Περιστέρι, Προμηθέα Πατρών και Λαύριο.
Έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια, στο EuroBasket U18 το 2015 και στο EuroBasket U20 το 2017, ενώ πέρσι μέτρησε 11,3 πόντους σε 22 συμμετοχές με το Λαύριο.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι
«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Βασίλη Μουράτο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.
Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.