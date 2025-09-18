Το Περιστέρι ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Βασίλη Μουράτο, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα των Δυτικών Προαστίων στην επερχόμενη σεζόν.

Ο Βασίλης Μουράτος συμμετείχε τις προηγούμενες ημέρες στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και πλέον θα ενισχύσει το Περιστέρι που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 28χρονο πόιντ γκαρντ.

Ο Μουράτος έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ψυχικό, Φάρο Λάρισας, Περιστέρι, Προμηθέα Πατρών και Λαύριο.

Έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια, στο EuroBasket U18 το 2015 και στο EuroBasket U20 το 2017, ενώ πέρσι μέτρησε 11,3 πόντους σε 22 συμμετοχές με το Λαύριο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Βασίλη Μουράτο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της».