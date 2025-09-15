Ο Ηρακλής απέκτησε τον Τιμ Λάμπρεχτ, με τον 27χρονο Βέλγο σέντερ να γίνεται πλέον κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Στην Ελλάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τιμ Λάμπρεχτ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία ο «γηραιός» θα βρεθεί ξανά στη Stoiximan GBL.

Ο 27χρονος Βέλγος σέντερ με ύψος 2,08 μέτρα, κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Βελγίου και παράλληλα τρία εγχώρια κύπελλα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρισκόταν στην Πολωνία για λογαριασμό της Σταλ Όστροου Γουιελκοπόλσκι όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 12,1 πόντους με 6,9 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ.

Ο Βέλγος παίκτης γεννήθηκε στο Leuven στις 15 Ιανουαρίου του 1998. Έχει ύψος 2,08 μ. και αγωνίζεται στη θέση του center.

Πρώτη του ομάδα ήταν η Oostende, στην οποία αγωνίστηκε για μια τετραετία (2015-2019). Με την ομάδα της Οστάνδης κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (2016-2019) και δύο Κύπελλα Βελγίου (2016-2018).

Την επόμενη σεζόν (2019-2020) φόρεσε τη φανέλα των Leuven Bears της ιδιαίτερης πατρίδας του, έχοντας 4,3 πόντους και 4,4 ριμπάουντ σε 16 παιχνίδια.

Τη διετία 2020-2022 έπαιξε στη Spirou Charleroi. Την πρώτη χρονιά (2020-2021) μέτρησε 13,5 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 1 κόψιμο σε 28 παιχνίδια. Τη δεύτερη χρονιά (2021-2022) τα νούμερα του ήταν: 7,6 πόντοι, 5,6 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, σε 33 αναμετρήσεις στη βελγική λίγκα.

Μετά από επτά σεζόν σε ομάδες της πατρίδας του βγήκε εκτός των συνόρων του Βελγίου, καθώς συμφώνησε με τη λιθουανική Nevezis για τη σεζόν 2022-2023. Σε 35 ματς είχε απολογισμό 13 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

Παρέμεινε στη Λιθουανία και την επόμενη χρονιά (2023-2024) για λογαριασμό της Neptunas, πετυχαίνοντας 6,2 πόντους, παίρνοντας 3,9 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2,2 ασίστ σε 34 αγώνες.

Πέρυσι (2024-2025) ήταν παίκτης της Stal Ostrów Wielkopolski, με την οποία είχε 12,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 29 παιχνίδια στο πολωνικό πρωτάθλημα.