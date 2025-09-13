Η Μύκονος και η ΑΕΚ Λάρνακας αναμετρήθηκαν σε φιλικό παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 70-70.

Στο πλαίσιο του 32ου τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, η Μύκονος αντιμετώπισε την ΑΕΚ Λάρνακας, σε μία αναμέτρηση η οποία ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 70-70. Δεν υπήρξε παράταση.

Από την αρχή του αγώνα οι δύο ομάδες ήταν κοντά η μία στην άλλη, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 21-20. Η πρωταθλήτρια Κύπρου στη συνέχεια πήρε το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το 41-37 υπέρ της. Στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά συνέχισε να είναι κοντά, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 57-54 (μπροστά η Μύκονος). Εκεί το ντέρμπι συνεχίστηκε με αποτέλεσμα η λήξη του αγώνα να βρει τις δύο πλευρές στο 70-70.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 37-41, 57-54, 70-70.

Η ενημέρωση της Μυκόνου

Η Μύκονος BC και η Petrolina AEK Λάρνακας BC αναδείχτηκαν ισόπαλες με 70-70, στο πλαίσιο του 32ου τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα ενόψει της συνέχειας.

Η Μύκονος BC πήρε τους πρώτους τέσσερις πόντους από τον Ντέβιν Κάναντι, ενώ ο Τζέρεμι Έβανς ολοκλήρωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα, έπειτα από την ασίστ του Ταϊρί Άπλμπι, μειώνοντας σε 6-7. Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγήθηκε με 10-17 στο 7:30, ωστόσο η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου βρήκε λύσεις από την περιφέρεια και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 21-20, χάρη στα τρίποντα των Μουρ, Σκουλίδα και Άπλμπι.

Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Μάντζαρης ευστόχησε σε νέο τρίποντο για το 31-28 στο 16’, ωστόσο η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε ξανά προβάδισμα με +7 (34-41) στα 20.8’’ πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Ιβανώφειο, σκοράροντας στον αιφνιδιασμό.

Ο Καλίντ Μουρ απάντησε με μακρινό σουτ, διαμορφώνοντας το 37-41, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Η πρωταθλήτρια Κύπρου μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με διψήφια διαφορά (39-49, 22’). Ωστόσο, η ομάδα μας αντέδρασε άμεσα, με μπροστάρη τον Άπλμπι, ο οποίος πέτυχε 6 συνεχόμενους πόντους με 3/3 βολές και ένα τρίποντο. Ο Καββαδάς ολοκλήρωσε την ανατροπή, δίνοντας προβάδισμα από τη γραμμή των βολών (51-50, 27’), ενώ τα τρίποντα των Ρέι και Σκουλίδα διαμόρφωσαν το 57-52 στο 29’.

Ακολούθως, ο Τζέρεμι Έβανς κράτησε τη διαφορά στο +5 (67-62, 35’). Η ΑΕΚ Λάρνακας πίεσε ισοφαρίζοντας σε 70-70 στα 28.6 δευτερόλεπτα για το φινάλε.

Το λάθος του Ρέι στα 18’’ έδωσε την κατοχή στους Κύπριους που αστόχησαν σε τρίποντο από τη γωνία κι έτσι το ματς ολοκληρώθηκε αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν να μην παίξουν παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 37-41, 57-54, 70-70.

Μύκονος BC (Ζιάγκος): Άπλμπι 13 (2), Μουρ 12 (4), Ρέι 13 (2), Καββαδάς 8, Γερομιχαλός 2, Ερμείδης, Σκουλίδας 6 (2), Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3 (1), Κάναντι 8 (1), Έβανς 5.

AEK Λάρνακας BC: Χόλινγκσγουορθ 15, Κούπερ 13 (1), Γιανναράς 6 (2), Βαρσος 3, Νότατζ 9 (1), Λοϊζίδης, ΜακΚίνις 8, Παπαδόπουλος, Χαντ 9 (1), Ντιγκς 5 (1), Μπενζανισβίλι 2.