Η Μύκονος προανήγγειλε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL, την πρώτη της στην κορυφαία εγχώρια κατηγορία.

Ενόψει μίας ιστορικής σεζόν βρίσκεται η Μύκονος Betsson, καθώς μετά την πρωταγωνιστική σεζόν στην Elite League, ετοιμάζεται πλέον για την πρώτη της αγωνιστική περίοδο στη Stoiximan GBL. Η νησιωτική ομάδα, μέσα από δημοσίευσή της, προανήγγειλε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας.

Η προαναγγελία της Μυκόνου: «Κάθε χρόνο η αγαπημένη μας ομάδα μεγαλώνει»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ:

Η ιστορικότερη μπασκετική και αθλητική χρονιά για το νησί και την Μύκονο Betsson BC έρχεται.

Βήμα βήμα με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό

κάθε χρόνο η αγαπημένη μας ομάδα μεγαλώνει,

ανεβαίνοντας και κατακτώντας το κάθε «σκαλοπάτι»

την τελευταία πενταετία στις Εθνικές Κατηγορίες.

Και κάθε χρονιά το μεγάλο μερίδιο της δύναμης μας είναι ο κόσμος του νησιού που στηρίζει αυτή την ομάδα και την έχει κάνει να ακουστεί στο Πανελλήνιο με την δική του νοοτροπία και την μοναδική αθλητική ατμόσφαιρα που δημιουργεί,μέσα στα παγκοσμίως γνωστά πλαίσια φιλοξενίας της Μυκόνου.

Φέτος ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ για να κάνουμε μαζί το πρώτο μας ταξίδι στην μεγάλη κατηγορία της Stoiximan GBL και να στηρίξουμε την ομαδα μας στο κάθε φορα ΓΕΜΑΤΟ γήπεδο μας

-όπως εμείς ξέρουμε-

υποδεχόμενοι τους κορυφαίους μπασκετικούς οργανισμούς της χώρας.

——-

“ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ”

Σε ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ

θα ξεκινήσει η διάθεση των ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

μέσω της πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων Ticketmaster, που έχουμε την χαρά

να συνεργαζόμαστε άψογα φέτος.

Όλα τα εισιτήρια πλέον

εκδίδονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά

και ονομαστικά με ταυτοποίηση μέσω του gov.gr

-όλοι θα ενημερωθείτε λεπτομερως για αυτη την απλή διαδικασία μέσω όλων των διαδικτυακών πλατφόρμων της ομάδας-

και η είσοδος στο Κλειστό θα γίνεται με την επίδειξη barcode που θα κατέχει ο καθένας στο κινητό του.

——-

Ενημέρωση:

Κατηγορίες των διαρκείας

Κεντρική εξέδρα

Members seats

Νέα αναπαυτικα πτυσσόμενα καθίσματα

•350€ (Left & Right)

•450€ (Left & Right)

•550€ (Centre up)

Κεντρική εξέδρα

VIP seats (centre down)

Νέες δερμάτινες πολυθρόνες

750€

———-

Gold Court Seats -παρκέ

Νέες δερμάτινες πολυθρόνες:

2000€

———

Πριν την έναρξη διάθεσης των καρτών

τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν

και οι επόμενες διευκρινιστικές ανακοινώσεις

ως προς τις διαδικασίες,τις προτεραιότητες

και τις παροχές.

———

Για ερωτήσεις/πληροφορίες

στο email : [email protected]

και μεσω dm στα επίσημα social (fb/instagram/X)

της ομάδας.

Προχωράμε όλοι μαζί.