Ο Φάνης Χριστοδούλου πρωταγωνιστεί στο video του Πανιωνίου για τα εισιτήρια διαρκείας.

Αντίστροφα μετρά για την έναρξη της σεζόν και τα επίσημα ματς ο Πανιώνιος. Οι κυανέρυθροι έφτιαξαν ένα όμορφο video για τα διαρκείας και ο θρύλος τους, Φάνης Χριστοδούλου κλέβει την παράσταση.

Έχοντας πούρο κάνει τα τηλέφωνα του στους Κριζ Χουγκάζ, Γιώργο Καράγκουτη, Γιώργο Μποσγανά και Μάκη Δρελιώζη για να τους ενώσει ξανά ενόψει της νέας σεζόν. Πολύ όμορφη ιδέα από την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Δείτε το video