Επιβεβαίωση από Χατζόπουλο για τη συνάντηση για το μέλλον του ΠΑΟΚ: «Σήμερα το ραντεβού, συνιστώ υπομονή»

Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος επιβεβαίωσε μέσα από δήλωσή του ότι η συνάντηση με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη (2/9).

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, είχε κάνει πρόταση για την κατασκευή της Νέας Τούμπας τον Ιούλιο που μας πέρασε ενώ τώρα θέλει να συζητήσει την εμπλοκή του στην ΚΑΕ του «δικεφάλου».

Αναλυτικά η δήλωση του Θανάση Χατζόπουλου:

«Σχετικά με όλα όσα απασχολούν έντονα τις τελευταίες ώρες τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και αφορούν την ομάδα μπάσκετ, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

Το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε email από τον κ. Πετμεζά, ο οποίος, ως εκπρόσωπος του κ. Μυστακίδη, ζήτησε τη διεξαγωγή συνάντησης με αντικείμενο το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ανταπόκριση από την πλευρά μας ήταν άμεσα θετική. Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε τόσο με απαντητικό email, όσο και με προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον κ. Πετμεζά, με τον οποίο άλλωστε μας συνδέει πολυετής γνωριμία. Η συνάντηση «για το μέλλον του ΠΑΟΚ» θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Αυτά είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή – τίποτα περισσότερο. Για όσα ακολουθήσουν, γνώμονας όλων πρέπει και οφείλει να είναι το καλό του ΠΑΟΚ. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ και το έχω αποδείξει, όχι μόνο στα χρόνια που έχω την τιμή και την ευθύνη να κρατώ στα χέρια μου τις τύχες της ομάδας μπάσκετ, αλλά σε όλη μου τη ζωή.

Αντιλαμβάνομαι την τεράστια επιθυμία και την ανάγκη που υπάρχει για τις εξελίξεις, ωστόσο θα συνιστούσα σε όλους να έχουν υπομονή και να αναμένουν την επίσημη πληροφόρηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και εμένα προσωπικά.

Θανάσης Χατζόπουλος

Πρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ»