Χατζόπουλος: «Θα λειτουργούμε για το καλό του μεγάλου ΠΑΟΚ μας»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, τοποθετήθηκε μέσα από σχόλιο του στο Facebook για το ενδιαφέρον που προέκυψε από τον Τέλη Μυστακίδη για την αγορά του πλειοψηφικού κεφαλαίου της ομάδας.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο άνθρωπος που είχε κάνει πρόταση για την κατασκευή της Νέας Τούμπας τον Ιούλιο, αναμένεται να συναντηθεί απόψε, το απόγευμα της Τρίτης (2/9, περίπου 19:30) με τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να συζητηθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής του στη διοίκηση του τμήματος μπάσκετ.

Ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου του Βορρά», Θανάσης Χατζόπουλος μέσα από σχόλιο του σε ανάρτηση του πρώην μέλους του ΔΣ της ΚΑΕ, Κωνσταντίνο Πανάκα, τόνισε πως το πλειοψηφικό πακέτο το κατέχει αυτή τη στιγμή ο ίδιος και πως ενδεχόμενη αύξησή του μπορεί να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

«Αγαπητέ Κωνσταντίνε Πανάκα επέτρεψε μου επειδή θέλεις να γράφεις αλήθειες. Στην πρώτη παράγραφο σου κάνεις ένα μεγάλο λάθος!! Ίσως να μην γνωρίζεις το μετοχολόγιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλά εγώ είμαι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ.

Το ότι είμαστε διοίκηση Πρωτοδικείου έχει να κάνει με τα παλαιά χρέη που δεν θέλω να πέσουν όλα στην πλάτη μου. Ξεχρεώνοντας θα μπορώ κάλλιστα να κάνω και αιρετή διοίκηση. Επίσης για να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να εγκριθεί από την γενική συνέλευση!!

Οπότε καλώς η κακώς οι μέτοχοι θα αποφασίσουν!! Λυπάμαι πραγματικά που θεωρείς τις σχέσεις μας κάκιστες. Και σου ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση της αποπληρωμής της οφειλής την ΚΑΕ προς εσένα από προηγούμενες διοικήσεις. Αλλά έβαλα προτεραιότητα το δημόσιο!!!!

Ξέρεις για να απαλλαγείτε εσείς που υπογράψατε σαν παλιές διοικήσεις και να μπορείτε να κάνετε την δουλειά σας τώρα και να έχετε φορολογική ενημερότητα!!!

Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για τα καλά σου λόγια για το έργο μας εδώ και πέντε χρόνια και να είσαι σίγουρος ότι θα λειτουργούμε για το καλό του ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΟΚ ΜΑΣ!!!»