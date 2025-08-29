Το πρώτο του φιλικό τεστ δίνει το Σάββατο (30/8, 13:15) το Περιστέρι απέναντι στον ΒΙΚΟ Ιωαννίνων στα Γιάννενα, κλείνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Αναλυτκά η ανακοίνωση

«Το πρώτο φιλικό παιχνίδι για τη νέα αγωνιστική περίοδο δίνει το Περιστέρι το Σάββατο (30/8, 13:15) με αντίπαλο την ομάδα ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων, που αγωνίζεται στην Elite League, στα Γιάννενα όπου ολοκληρώνεται με αυτό τον τρόπο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οι «κυανοκίτρινοι» δούλεψαν σκληρά όλη την εβδομάδα στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων δίνοντας έμφαση στην τακτική, αλλά και τη φυσική κατάσταση και το Σάββατο (30/8) με το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα ολοκληρώνεται η σκληρή δουλειά στα Γιάννενα και η αποστολή του Περιστερίου θα επιστρέψει στη βάση της, προκειμένου να συνεχίσει την προετοιμασία της.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για το κατά πόσο αφομοιώνεται η αγωνιστική φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο προπονητής, για να αποδώσει η ομάδα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο παρκέ».