Ο Κρις Σίλβα έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει εδώ και μέρες την απόκτηση του Κρις Σίλβα, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του «δικεφάλου» για όλη τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2025-26.

Ο 28χρονος με ύψος 2,03 μέτρα, έχει παραστάσεις από το NBA όπου υπήρξε παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, Σακραμέντο Κινγκς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντάλας Μάβερικς. Τελευταίος του σταθμός ήταν στο Ισραήλ όπου έπαιζε στη Μπνέι Ερζλίγια έχοντας 15,1 πόντους με 8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ. Ικανότατος ριμπάουντερ και rim protector.

Ο Σίλβα την Πέμπτη 28/8 έκανε την πρώτη του προπόνηση στη SUNEL Arena με τη φανέλα της ΑΕΚ και θα ανεβάζει ρυθμούς, αφού μπροστά υπάρχουν και τα φιλικά προετοιμασίας. Τα... είπε με τον Σάκοτα, ενώ γνωρίζεται σιγά σιγά και με τους νέους του συμπαίκτες. Την Τετάρτη είχε φτάσει στην Αθήνα για λογαριασμό της Βασίλισσας. Τον Γκαμπονέζο αθλητή είχε υποδεχθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» ο Team Manager της ΑΕΚ, Hλίας Κέκος. Πλέον ετοιμάζεται για την προετοιμασία. Ο Σάκοτα θα έχει φέτος ακόμα ένα... πυλώνα στην frontline του.