Περιστέρι: Αναχώρησε για τα Γιάννενα για την προετοιμασία του
Το Περιστέρι αναχώρησε για τα Γιάννενα προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
Η ανακοίνωση του Περιστερίου
«Με προορισμό τα Γιάννενα αναχώρησε το πρωΐ της Δευτέρας (25/8) η αποστολή του Περιστερίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με τους παίκτες και να αφομοιωθεί η φιλοσοφία του και η τακτική της ομάδας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Οι «κυανοκίτρινοι» θα προπονούνται πρωΐ και απόγευμα με μπάσκετ και πολύ τακτική, καθώς επίσης ασκήσεις φυσικής κατάστασης και βάρη, ενώ το Σάββατο (30/8) θα πραγματοποιηθεί και το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την ομάδα ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων που αγωνίζεται στην Elite League».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.