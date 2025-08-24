Ο Χάρης Γιαννόπουλος, που ετοιμάζεται για την τρίτη σερί σεζόν του στο Μαρούσι, θα είναι φέτος ο αρχηγός της ομάδας των βορείων προαστίων.

Το Μαρούσι ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη σεζόν 2025/26, με τον Χάρη Γιαννόπουλο να αναλαμβάνει χρέη αρχηγού στους «κιτρινόμαυρους».

Ο 36χρονος γκαρντ-φόργουορντ ετοιμάζεται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά του στην ομάδα των βορείων προαστίων, παίρνοντας τη σκυτάλη της αρχηγίας από τον Ορφέα Στασινό, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του αλλά, έπειτα από δική του επιθυμία, τη φετινή σεζόν θα δοθεί δανεικός.

«Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους του Αμαρουσίου. Είναι μεγάλη τιμή που με διάλεξαν σαν αρχηγό σε μια ομάδα που έχουν περάσει μεγάλοι Έλληνες και ξένοι αθλητές. Η ομάδα θα συνεχίζει να τιμάει το παρελθόν της, αλλά ταυτόχρονα θέλει να γυρίσει σελίδα και να χαράξει τη δική της πορεία στην ιστορία του συλλόγου. Ενωμένοι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά» δήλωσε ο νέος κάπτεν του Αμαρουσίου.

Δεύτερος αρχηγός θα είναι ο Κάμερον Ρέινολντς, ο οποίος διανύει τη δεύτερη σεζόν του με το Μαρούσι. Παράλληλα, στην πρεμιέρα της Team USA στο AmeriCup 2025, που διεξάγεται στη Νικαράγουα, ο Αμερικανός φόργουορντ συνέβαλε στη νίκη των ΗΠΑ με 105-93 επί των Μπαχαμών, έχοντας 10 πόντους (2/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ.

