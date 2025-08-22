Μέικον: «Να δημιουργήσουμε ευχάριστες αναμνήσεις στο Μαρούσι»

Ο Ντάριλ Μέικον έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Αμαρουσίου, ολοκληρώνοντας το παζλ των ξένων παικτών που απέκτησε η ομάδα των βορείων προαστίων αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ντάριλ Μέικον τέθηκε στη διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου και θα μπει στο πρόγραμμα μετά τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Το Μαρούσι αποτελεί τον τρίτο σταθμό της καριέρας του Αμερικανού γκαρντ στην Ελλάδα, μετά την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Πλέον, απομένει η προσθήκη ενός πάουερ φόργουορντ και η επιστροφή του Κάμερον Ρέινολντς, μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Team USA στο AmeriCup 2025.

«Η Ελλάδα είναι το δεύτερο σπίτι μου, την αγαπώ πολύ. Είμαι ενθουσιασμένος που ήρθα να παίξω για το Μαρούσι, ξέρω το υλικό της ομάδας και μ’ αρέσει. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν για να δημιουργήσουμε ευχάριστες αναμνήσεις», δήλωσε ο Μέικον κατά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος».

Αμέσως μετά, πέρασε από το κλειστό του Αγίου Θωμά, όπου γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες την ώρα της απογευματινής προπόνησης.