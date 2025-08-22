Κολοσσός Ρόδου: Το πρόγραμμα των φιλικών - Πότε παίζει με Παναθηναϊκό και Χάποελ
Ο Κολοσσός Ρόδου έχει μπει σε ρυθμούς ενόψει της σεζόν που έρχεται. Οι Ροδίτες μάλιστα ανακοίνωσαν τις έξι φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσουν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν, με την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει.
Συγκεκριμένα ο Κολοσσός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, σε φιλικό που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ μετέπειτα θα πάει και στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών του Κολλοσού
- 6 Σεπτεμβρίου - Αθήνα: Πανερυθραϊκός
- 11 Σεπτεμβρίου - Αθήνα: Παναθηναϊκός AKTOR
- 12 Σεπτεμβρίου - Λαύριο: Λαύριο
- 19 Σεπτεμβρίου - Βουλγαρία: BC Balkan Botevgrad
- 21 Σεπτεμβρίου - Βουλγαρία: Hapoel Tel Aviv
- 27 Σεπτεμβρίου - Μαρούσι: Μαρούσι
