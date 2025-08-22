Δύο πολύ δυνατά με Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ θα δώσει στο φετινό στάδιο της προετοιμασίας του ο Κολοσσός Ρόδου.

Ο Κολοσσός Ρόδου έχει μπει σε ρυθμούς ενόψει της σεζόν που έρχεται. Οι Ροδίτες μάλιστα ανακοίνωσαν τις έξι φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσουν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν, με την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει.

Συγκεκριμένα ο Κολοσσός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, σε φιλικό που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ μετέπειτα θα πάει και στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών του Κολλοσού