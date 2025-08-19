«Ο Άρης είναι μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρον για τον Τζέικομπ Τόπιν»

Ο Άρης βρίσκεται στην αγορά τσεκάροντας περιπτώσεις παικτών οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν στις θέσεις «3» και «4» και σύμφωνα με tweet Ιταλού δημοσιογράφου, οι «κίτρινοι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Τζέικομπ Τόπιν (25, 2.03).

Για την ακρίβεια, σε tweet του ο Τζιανλούκα Παρεντόζι αναφέρει ότι αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Τζέικομπ Τόπιν καθώς επίσης και ότι ο Άρης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι οι «κίτρινοι» δεν έχουν απορρίψει το ενδεχόμενο προσθήκης και έβδομου ξένου. Μάλιστα ο Νίκος Ζήσης σημείωσε πρόσφατα ότι η αρχική πρόθεση είναι να δουν την ομάδα στα τεστ προετοιμασίας, δεν έχει αποκλειστεί όμως το ενδεχόμενο μιας άμεσης κίνησης ή τουλάχιστον, αυτό δείχνει η παρουσία του Άρη στην αγορά.

Πηγαίνοντας στην πορεία του 25χρονου φόργουορντ, τελείωσε το πανεπιστήμιο του Κεντάκι και στην τελευταία σεζόν του είχε 12.4 πόντους και 6.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Καθώς δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ, υπέγραψε two way contract με τη Νέα Υόρκη και ήταν στη θυγατρική ομάδα των Νικς στην G League. Αποδεσμεύτηκε τον περασμένο Μάρτιο και πήγε κατευθείαν στους Ατλάντα Χοκς.

Στο ΝΒΑ αγωνίστηκε σε 25 αγώνες με τη φανέλα των Νικς κι ένα παιχνίδι με τους Χοκς στο οποίο σημείωσε 17 πόντους. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε πολύ καλούς αριθμούς στην G League καθώς τελείωσε τη σεζόν με 22.8 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο με 30.8% ποσοστό ευστοχίας από μακρινή απόσταση. Στο φετινό summer league, ο Αμερικανός κατέγραψε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τους Χοκς με τους οποίους έχει two way contract.

@Photo Credits: Χ