Ο Άρης έδωσε φιλικό παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ, με τους «κιτρίνους» να περιμένουν την επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις.

Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στην ομάδα Κ18 του Άρη η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την περιπέτεια που πέρασε στο Άμπου Ντάμπι, η ανδρική ομάδα του Άρη έδωσε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Κολοσσό Ρόδου στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.

Από την ομάδα της Θεσσαλονίκης απουσίασαν οι διεθνείς Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αμίν Νούα όπως επίσης και ο Βασίλης Καζαμίας ο οποίος έχει ενοχλήσεις στο πόδι. Στο ματς αγωνίστηκε και ο Βασίλης Πουρλίδας ο οποίος να σημειωθεί ότι παίζει με διπλό δελτίο στους Μαχητές Πειραματικό.

Από εκεί και πέρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο επόμενο παιχνίδι με το Μαρούσι (7/3) για το οποίο ο Άρης ζήτησε αλλαγή της ώρας, αλλά η ομάδα των βορείων προαστίων αρνήθηκε. Όπερ και σημαίνει ότι το ματς θα διεξαχθεί κανονικά στις 18.15 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.