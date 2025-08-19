Ο Μάρβιν Τζόουνς επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ενόψει της νέας σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο Μάρβιν Τζόουνς έγινε ξανά παίκτης του ΠΑΟΚ, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να έχει ανακοινώσει την απόκτησή του στα μέσα του Ιουλίου. Με αυτόν τον τρόπο ο 32χρονος σέντερ ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης ξανά, μετά το πέρασμά του τη σεζόν του 2021-22.

Ο ίδιος, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, έφτασε στην Ελλάδα και τη συμπρωτεύουσα και μέσα στο επόμενο διάστημα θα ενταχθεί στο σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς.