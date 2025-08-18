Ο Άρης ξεκίνησε σήμερα (18/8) την προετοιμασία του ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου σε μια χρονιά η οποία αρχίζει με υψηλές προσδοκίες έπειτα από τις συντριπτικές αλλαγές σε ιδιοκτησιακό και αγωνιστικό επίπεδο.

Η πρώτη συγκέντρωση έγινε στο Nick Galis Hall, είχαν προηγηθεί οι ιατρικές εξετάσεις και οι μετρήσεις των παικτών. Είχε προηγηθεί η ξενάγηση όλων στο Μουσείο Μπάσκετ του Άρη σε μια κίνηση ξεχωριστής σημασίας. Εκεί ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, μίλησε στους αθλητές και στο τεχνικό επιτελείο για την ιστορία της ομάδας αλλά και τη σεζόν που ακολουθεί.

Ακολούθησαν οι ομιλίες των Νίκου Ζήση, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς οι οποίοι έδωσαν το στίγμα ενόψει της επόμενης σεζόν καθώς επίσης και του διευθύνοντα συμβούλου της ΚΑΕ, Αγαπητού Διακογιάννη και του επιχειρησιακού διευθυντής, Βύρωνα Αντωνιάδης, οι οποίοι ανέλυσαν τη «νέα εποχή» που ανέτειλε στην ΚΑΕ ΑΡΗΣ, τις προοπτικές που δημιουργούνται και τις προσδοκίες που υπάρχουν για την ερχόμενη σεζόν και όχι μόνο.

Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν οι Μπράις Τζόουνς, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Στέλιος Πουλιανίτης, Μπριν Φορμπς, Λευτέρης Μποχωρίδης, Άλεξ Αντετοκούνμπο, Αρνόλντας Kulboka, Γιώργος Γκιουζέλης, Στίβεν Ενόκ, Τζέικ Φόρεστερ, Γιώργος Τανούλης, Βασίλης Καζαμίας, Παναγιώτης – Ραφαήλ Λέφας, Βασίλης Πουρλίδας, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Μοναδικός απών ήταν ο Ρόνι Χάρελ ο οποίος θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη (19/08).