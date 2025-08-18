Ο Ηρακλής πραγματοποίησε στο «Ιβανώφειο» την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Το ανακαινισμένο «Ιβανώφειο» άνοιξε τις πόρτες του προκειμένου να υποδεχθεί την ομάδα του Ηρακλή η οποία και συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο Γιώργος Σιγάλας θα ηγηθεί και φέτος από την άκρη του πάγκου στην προσπάθεια που θα κάνει ο «Γηραιός» στην επιστροφή του στην Stoiximan GBL και μιλώντας στους παίκτες έδωσε το στίγμα για τη νέα σεζόν τονίζοντας ότι με σκληρή δουλειά, συνέπεια και πειθαρχία θα μπορέσει ο Ηρακλής να πετύχει τους στόχους του.

Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη προπόνηση της ομάδας, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο αφίξεις Αμερικανών. Την Τρίτη (19/8) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Κρις Σμιθ ενώ μία μέρα αργότερα (20/8) ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν.