Οι οπαδοί του Ηρακλή κόντρα στον Κολοσσό φώναζαν «Ηρακλάρα βάλε ένα γκολ» για το ματς του ποδοσφαίρου
Η κερκίδα μπορεί εύκολα να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν αγώνα, ειδικά μέσα από τα συνθήματα των οπαδών και την ιδιαίτερη φαντασία τους. Σε μία τέτοια κατηγορία ανήκουν και οι φίλοι του Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο «Γηραίος» πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη φετινή σεζόν καθώς επικράτησε με 86-71 και παρότι είχε τρία γεμάτα δεκάλεπτα, στην 4η περίοδο έμεινε στους 13 πόντους, μένοντας χωρίς πόντο για αρκετά λεπτά στο συγκεκριμένο διάστημα.
Έτσι, οι οπαδοί των γηπεδούχων άρπαξαν την ευκαιρία και φώναξαν σύνθημα που το λένε στο... ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα είπαν το «Ηρακλάρα βάλε ένα γκολ!» δεδομένου ότι μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ηρακλής είχε μόλις οκτώ πόντους στην περίοδο ενώ την ίδια ώρα έπαιζε και η ομάδα στο ποδόσφαιρο κόντρα στον Αστέρα Β' AKTOR όπου το σκορ ήταν 0-0.
