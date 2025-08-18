Τέσσερις αφίξεις μέτρησε σήμερα (18/08) η Μύκονος με την ομάδα να πραγματοποιεί την πρώτη της προπόνηση την Τρίτη 19 Αυγούστου.

Η Μύκονος υποδέχτηκε τέσσερις παίκτες σήμερα (18/08) προκειμένου να ενταχθούν στην προετοιμασία της ομάδας που ξεκινά την Τρίτη 19 Αυγούστου.

Η τελευταία άφιξη ξένου παίκτη αφορά τον Ταϊρί Άπμπλι και είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 21/8.

Η ανακοίνωση

«Στην Ελλάδα για τη Μύκονο οι Μουρ, Έβανς,

Ρέι και Γκρέι!

Ακόμη τέσσερις αφίξεις μετρά η Μύκονος, μετά από εκείνη του Ντέβιν Κάναντι.

Οι Καλίντ Μουρ, Τζέρεμι Έβανς, Κέντρικ Ρέι και Τζάστιν Γκρέι έφτασαν στην Αθήνα για λογαριασμό

της ομάδας μας και τέθηκαν στη διάθεση

του Βαγγέλη Ζιάγκου, ενόψει της έναρξης

της προετοιμασίας αύριο Τρίτη 19/8 στο Περιστέρι.

Τους τέσσερις Αμερικανούς παίκτες της Μυκόνου υποδέχθηκε ο νέος team manager της ομάδας, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Η τελευταία άφιξη ξένου παίκτη αφορά τον Ταϊρί Άπμπλι και είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 21/8 στις 12:05, ώστε ο Αμερικανός πρώην γκαρντ της Νταρουσάφακα να ενταχθεί κι εκείνος στο πρόγραμμα της ομάδας.

Άπαντες δήλωσαν ανυπόμονοι να μπουν στο γήπεδο και να ξεκινήσουν τη δουλειά στις προπονήσεις, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι για την ιστορική πρώτη συμμετοχή της Μυκόνου στη Stoiximan GBL».