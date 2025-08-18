Το Περιστέρι πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθόπουλου.

Εν μία νυκτί ο Βασίλης Ξανθόπουλος έβγαλε την αθλητική του περιβολή προκειμένου να φορέσει το κοστούμι του προπονητή για να ηγηθεί του Περιστερίου από την άκρη του πάγκου.

Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» πραγματοποίησαν την Δευτέρα (18/8) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» την πρώτη προπόνηση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, με τον 41χρονο προπονητή να λέει χαρακτηριστικά: «Σήμερα ξεκινάμε το χτίσιμο της ομάδας και θέλουμε μέσα από την εικόνα που θα έχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Να έχουμε μια καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ’ όλα και επιτυχίες για την ομάδα μας».

Από τη πλευρά του, ο εκ των αρχηγών Βλάντο Γιάνκοβιτς (σ.σ. ο άλλος αρχηγός είναι ο Σι Τζέι Χάρις) τόνισε: «Καλή χρονιά σε όλους, είμαστε μια καινούργια ομάδα η οποία κρίνοντας από τις δηλώσεις όλων των συμπαικτών μου, είμαστε όλοι πεινασμένοι για διάκριση. Το σημαντικό είναι να μάθουμε ο ένας τον άλλο νωρίς. Να γίνουμε ένα στο γήπεδο, να έχουμε χημεία και ειδικά οι πιο παλιοί να μπορούν να καθοδηγήσουν τους νέους, ώστε να μην είμαστε απλά ανταγωνιστικοί, αλλά να μαχόμαστε και να παλεύουμε για την κάθε κατοχή. Καλή σεζόν, καλή αρχή και καλή μας επιτυχία».

Συνεργάτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι οι Χριστόφορος Στεφανίδης, Κώστας Ηλιάδης, Δημήτρης Αντωνιάδης και Στέφανος Μακρής, ενώ στην «πρώτη» της ομάδας έδωσαν το «παρών» οι Βλάντο Γιάνκοβιτς, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Σι Τζέι Χάρις, Τάι Νίκολς, Ράιλι Άμπερκρομπι, Ομάρ Πέιν, Τζο Πετράκης, Τζον Ιτούνας, όπως επίσης οι έφηβοι Νίκος Τζιάλλας, Δημήτρης Παπαγεωργίου και Αλέξανδρος Θωμάκος.

Ο Άλβαρο Καρντένας επέστρεψε στην Ισπανία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας της χώρας του για το Eurobasket, ενώ την Τρίτη (19/8) αναμένεται στην Αθήνα ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν.