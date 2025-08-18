Ηρακλής: «Ραντεβού στο ξύλινο», τα πλάνα από το ανανεωμένο «Ιβανώφειο»
Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Stoiximan GBL και η ανανέωση έρχονται σε όλα τα επίπεδα. Με το γήπεδο να είναι ένα από αυτά.
Ο Γηραιός ετοίμασε ένα βίντεο από το ανανεωμένο «Ιβανώφειο», κάνοντας τους φίλους του να ανυπομονούν ακόμα περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν.
«Ραντεβού στο ξύλινο» είναι ο τίτλος, με πλάνα μέσα από το ανανεωμένο «Ιβανώφειο». Το οποίο εκτός των άλλων θα φιλοξενήσει και παιχνίδια της European North Basketball League, με τον Ηρακλή να μαθαίνει τους αντιπάλους του.
Το βίντεο του Ηρακλη΄από το Ιβανώφειο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.