Με τίτλο «ραντεβού στο ξύλινο» ο Ηρακλής έδειξε πλάνα από το ανανεωμένο «Ιβανώφειο».

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Stoiximan GBL και η ανανέωση έρχονται σε όλα τα επίπεδα. Με το γήπεδο να είναι ένα από αυτά.

Ο Γηραιός ετοίμασε ένα βίντεο από το ανανεωμένο «Ιβανώφειο», κάνοντας τους φίλους του να ανυπομονούν ακόμα περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν.

«Ραντεβού στο ξύλινο» είναι ο τίτλος, με πλάνα μέσα από το ανανεωμένο «Ιβανώφειο». Το οποίο εκτός των άλλων θα φιλοξενήσει και παιχνίδια της European North Basketball League, με τον Ηρακλή να μαθαίνει τους αντιπάλους του.