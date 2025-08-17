Ο Ηρακλής υποδέχτηκε τον Κόουλ Τζον Σίλας και τον Ζάικιους Ντάρκο-Κέλι προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Ηρακλής υποδέχεται τους παίκτες του σήμερα (17/08) με την αρχή να την κάνει ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Στη συνέχεια ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον Κόουλ Τζον Σίλας. Ο Ελληνοκαναδός αγωνίστηκε από τον περασμένο Ιανουάριο με τη φανέλα της ΝΕ Μεγαρίδας, μετρώντας 11.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ στα 17 παιχνίδια που αγωνίστηκε, ενώ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς.

Ο Λανς Γουέρ ήταν ο τελευταίος από τους αφιχθέντες, όπου μάλιστα συνέπεσε και με τον νέο του συμπαίκτη, τον Σίλας. Αύριο (18/8) είναι προγραμματισμένη η έναρξη της προετοιμασίας του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο.