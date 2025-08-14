Ο Μπεν Μουρ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και μέσα στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Οι αφίξεις για τον ΠΑΟΚ συνεχίζονται. Ο «δικέφαλος», το βράδυ της Τετάρτης (13/8), υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη ένα από τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα, τον Μπεν Μουρ.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν ενώ περιμένει ακόμη μία άφιξη ξένου παίκτη. Συγκεκριμένα αυτήν του Μάρβιν Τζόουνς, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Ελλάδα την Τρίτη 19 του Αυγούστου.

Μέσα στις περασμένες ημέρες ο ΠΑΟΚ είχε υποδεχτεί τον Στέφεν Μπράουν, τον Τόμας Ντίμσα αλλά και τον νέο του προπονητή.