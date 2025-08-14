ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μπεν Μουρ
Οι αφίξεις για τον ΠΑΟΚ συνεχίζονται. Ο «δικέφαλος», το βράδυ της Τετάρτης (13/8), υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη ένα από τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα, τον Μπεν Μουρ.
Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν ενώ περιμένει ακόμη μία άφιξη ξένου παίκτη. Συγκεκριμένα αυτήν του Μάρβιν Τζόουνς, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Ελλάδα την Τρίτη 19 του Αυγούστου.
Μέσα στις περασμένες ημέρες ο ΠΑΟΚ είχε υποδεχτεί τον Στέφεν Μπράουν, τον Τόμας Ντίμσα αλλά και τον νέο του προπονητή.
Η άφιξη του Μουρ στη Θεσσαλονίκη
🦅Welcome to PAOK, Ben Moore! #PAOK pic.twitter.com/Kd7dEVh3yC— PAOK BC (@PAOKbasketball) August 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.