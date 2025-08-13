Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε τον νέο του Sports Director, τον πολύπειρο Σταύρο Ελληνιάδη.

Ο Κολοσσός Ρόδου επισημοποίησε τον ερχομό του Σταύρου Ελληνιάδη στη θέση του Sports Director της ομάδας. Ένας εκ των πλέον έμπειρων στον συγκεκριμένο ρόλο, με θητεία μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Άρη, Μαρούσι, Πανιώνιο, Ιωνικό και Μύκονο.

Την περασμένη σεζόν ο Ελληνιάδης εργάστηκε στην ΑΕ Λεμεσού ως Γενικός Διευθυντής και πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό των Ροδιτών.

«Είμαι πολυ χαρούμενος που η επιστροφή μου στην Ελλάδα θα συνδυαστεί με μια ομάδα πρότυπο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Κολοσσός. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου» ανέφερε ο Ελληνιάδης.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει ότι ο Σταύρος Ελληνιάδης ανέλαβε το πόστο του Sports Director της ομάδας.

Ο Σταύρος Ελληνιάδης έχει διαγράψει μία πλούσια καριέρα στον χώρο του μπάσκετ ως παίκτης, όπου αγωνίστηκε σε Πειραϊκό, Παγκράτι και Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1993, ενώ διαθέτει εμπειρία άνω των 25 χρόνων σε διοικητικές θέσεις συλλόγων.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει τιμ μάνατζερ στην Εθνική ομάδα, όντας μέλος της ομάδας το 2009 στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας και της Εθνικής U20 στο Ευρωμπάσκετ του 2022 στο Μαυροβούνιο. Παράλληλα έχει εργαστεί για μια εξαετία ως Sports Director στον Ολυμπιακό, ενώ διετέλεσε σε ανάλογα πόστα σε: Πανιώνιο, Μαρούσι, Ίκαρο Καλλιθέας, Ίκαρο Χαλκίδος, Φάρο Κερατσινίου, Ιωνικό Νικαίας, Κόροιβο Αμαλιάδας, ΑΟ Μυκόνου, ενώ την περίοδο 2020/21 είχε διοριστεί ως σύμβουλος της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης. Τη σεζόν που πέρασε, ο Σταύρος Ελληνιάδης εργάστηκε στην Κύπρο ως Γενικός Διευθυντής της ΑΕ Λεμεσού».