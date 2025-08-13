Το Περιστέρι ανακοίνωσε την συμφωνία για τρία χρόνια με τους παίκτες των ακαδημιών του, Νίκο Τζιάλλα και Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Δύο παιδιά από την ακαδημία του Περιστερίου, ο Νίκος Τζιάλλας (1.84μ.) και Δημήτρης Παπαγεωργίου (1.90μ.), θα αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ.

Οι 18χρονοι γκαρντ είναι παιδιά από τα «σπλάχνα» του συλλόγου, που φαίνεται ότι «κοιτάζει» το μέλλον και επενδύει σε δικά του δημιουργήματα ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου τριετούς διάρκειας με τους αθλητές Νίκο Τζιάλλα και Δημήτρη Παπαγεωργίου, που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία της ακαδημίας του Συλλόγου, η οποία προσφέρει τα εχέγγυα για μια καριέρα επιπέδου Stoiximan GBL.

Η «κυανοκίτρινη» οικογένεια πιστή στις αρχές της συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες, εμπειρίες και νέες προκλήσεις στους νεαρούς αθλητές της, με στόχο την καταξίωση τους, αλλά και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα έχει αναφορά στη νεολαία της πόλης μας».