ΠΑΟΚ-Περιστέρι: Που θα δείτε τις μάχες για την πρόκριση στους «16» του FIBA Europe Cup

Γιάννης Σταυρουλάκης
ΠΑΟΚ-Περιστέρι

bet365

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην PAOK Sports Arena την Άνβιλ (12/11, 20:15), ενώ το Περιστέρι δοκιμάζεται στην Τιφλίδα απέναντι στην Κουτάισι (12/11, 17:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, διεκδικώντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup, διεκδικώντας την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από τη νίκη επί της ΑΕΚ και πλέον έχει μπροστά του το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Άνβιλ στην PAOK Sports Arena (12/11, 20:15), όπου θέλει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Πολωνούς, που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να ελπίζει για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Group F.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ERT SPORTS 2.

Group F

Κατάταξη

 
  1. Μπραουνσβάιγκ 3-1
  2. ΠΑΟΚ 3-1
  3. Άνβιλ 2-2
  4. Τρέπτσα 0-4

Αποτελέσματα-5η αγωνιστική (12/11)

  • 19:30 Μπραουνσβάιγκ-Τρέπτσα
  • 20:15 ΠΑΟΚ-Άνβιλ


Όσον αφορά το Περιστέρι, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αντιμετωπίζει στην Tbilisi Arena της Τιφλίδας την ουραγό Κουτάισι, ψάχνοντας την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες στο Group E (12/11, 17:00).

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Group E

Κατάταξη

  1. Μπιλμπάο 4-1
  2. Περιστέρι 3-1
  3. Μπρνο 1-4
  4. Κουτάισι 1-3

Αποτελέσματα-5η αγωνιστική

  • Μπιλμπάο-Μπρνο 115-100
  • 17:00 Κουτάισι-Περιστέρι
@Photo credits: (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα