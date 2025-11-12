ΠΑΟΚ-Περιστέρι: Που θα δείτε τις μάχες για την πρόκριση στους «16» του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην PAOK Sports Arena την Άνβιλ (12/11, 20:15), ενώ το Περιστέρι δοκιμάζεται στην Τιφλίδα απέναντι στην Κουτάισι (12/11, 17:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, διεκδικώντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup, διεκδικώντας την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από τη νίκη επί της ΑΕΚ και πλέον έχει μπροστά του το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Άνβιλ στην PAOK Sports Arena (12/11, 20:15), όπου θέλει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Πολωνούς, που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να ελπίζει για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Group F.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ERT SPORTS 2.

Group F

Κατάταξη

Μπραουνσβάιγκ 3-1 ΠΑΟΚ 3-1 Άνβιλ 2-2 Τρέπτσα 0-4

Αποτελέσματα-5η αγωνιστική (12/11)

19:30 Μπραουνσβάιγκ-Τρέπτσα

20:15 ΠΑΟΚ-Άνβιλ



Όσον αφορά το Περιστέρι, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αντιμετωπίζει στην Tbilisi Arena της Τιφλίδας την ουραγό Κουτάισι, ψάχνοντας την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες στο Group E (12/11, 17:00).

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Group E

Κατάταξη

Μπιλμπάο 4-1 Περιστέρι 3-1 Μπρνο 1-4 Κουτάισι 1-3

Αποτελέσματα-5η αγωνιστική