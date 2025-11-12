ΠΑΟΚ-Περιστέρι: Που θα δείτε τις μάχες για την πρόκριση στους «16» του FIBA Europe Cup
Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup, διεκδικώντας την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από τη νίκη επί της ΑΕΚ και πλέον έχει μπροστά του το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Άνβιλ στην PAOK Sports Arena (12/11, 20:15), όπου θέλει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Πολωνούς, που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να ελπίζει για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Group F.
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ERT SPORTS 2.
Group F
Κατάταξη
- Μπραουνσβάιγκ 3-1
- ΠΑΟΚ 3-1
- Άνβιλ 2-2
- Τρέπτσα 0-4
Αποτελέσματα-5η αγωνιστική (12/11)
- 19:30 Μπραουνσβάιγκ-Τρέπτσα
- 20:15 ΠΑΟΚ-Άνβιλ
Όσον αφορά το Περιστέρι, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αντιμετωπίζει στην Tbilisi Arena της Τιφλίδας την ουραγό Κουτάισι, ψάχνοντας την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες στο Group E (12/11, 17:00).
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Group E
Κατάταξη
- Μπιλμπάο 4-1
- Περιστέρι 3-1
- Μπρνο 1-4
- Κουτάισι 1-3
Αποτελέσματα-5η αγωνιστική
- Μπιλμπάο-Μπρνο 115-100
- 17:00 Κουτάισι-Περιστέρι
