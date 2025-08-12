Ο Τόμας Ντίμσα έφτασε στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται πλέον να ενταχθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.

Ο Τόμας Ντίμσα πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ αποτελεί μία σημαντική προσθήκη για τους Θεσσαλονικείς, αφού πρόκειται για έναν παίκτη με εμπειρία από την EuroLeague, με τη φανέλα της Ζάλγκιρις.

Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (12/8), ο Τόμας Ντίμσα αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς άλλωστε ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ενόψει της επόμενης σεζόν και ο Ντίμσα έφτασε για να φορέσει τα «ασπρόμαυρα», με τον ΠΑΟΚ πλέον να περιμένει το πρωί της Τετάρτης (13/8) και τον Μπεν Μουρ.

Θυμίζουμε πως στην τελευταία του σεζόν στην Euroleague (2023-24), ο Τόμας Ντίμσα είχε από 6,4 πόντους με 1,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 17:51 λεπτά συμμετοχής.