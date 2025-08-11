Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος συμφώνησε με την ΑΕΚ Betsson και αναμένεται να είναι το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα του «δικεφάλου».

Αίσιο τέλος φαίνεται πως είχαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΑΕΚ Betsson και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, με τις δύο πλευρές να έχουν δώσει στα χέρια και τον Έλληνα φόργουορντ να είναι έτοιμος πλέον να επιστρέψει στη Stoiximan GBL, έχοντας συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, οι συζητήσεις ανάμεσα στον 28χρονο φόργουορντ (2,04 μ.) και τη «Βασίλισσα» βρίσκονταν σε καλό δρόμο. Τόσο ο Ντράγκαν Σάκοτα όπως και ο Μάκης Αγγελόπουλος θέλουν τον 28χρονο στην ΑΕΚ, αφού μιλάμε για ένα παιδί που θα δώσει βάθος και ποιότητα στη θέση 3 και έχει και την απαραίτητη εμπειρία για να το κάνει.

Ο Έλληνας διεθνής είχε τραυματιστεί στο ματς του Άρη με την Τουρκ Τέλεκομ και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που τον ανάγκασε να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν που πέρασε.

Στο παρελθόν ο Χαραλαμπόπουλος έχει παίξει στην Ελλάδα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Λαύριο, και Ιωνικό, ενώ την τύχη του έχει δοκιμάσει στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο στην Ιταλία με Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο, Σάσαρι. Τέλος έχει αγωνιστεί και στην Τουρκ Τέλεκομ. Την περίοδο του 2023-24 με τη φανέλα της Σάσαρι είχε κατά μέσο όρο από 8,9 πόντους με 3,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.