Ο Νίκος Γκάλης έσπευσε να διαψεύσει τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok και τον εμφανίζουν σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω αρθρίτιδας!

Η διάδοση ψευδών πληροφοριών και παραποιημένων βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν αφορά γνωστά πρόσωπα και ευαίσθητα θέματα υγείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Νίκος Γκάλης έσπευσε να διαψεύσει τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok και τον εμφανίζουν σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω αρθρίτιδας.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε σε μήνυμά του ο «Γκάνγκστερ»!