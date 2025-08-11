Ο Γιούρι Ζντοβτς έφτασε στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Συνέχεια αφίξεων με Ντίμσα, Μουρ και Τζόουνς.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στην Θεσσαλονίκη τον νέο του προπονητή, Γιούρι Ζντοβτς ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα και μέσα στο επόμενο διάστημα θα πιάσει δουλειά στην προετοιμασία του «δικεφάλου του Βορρά» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι αφίξεις ωστόσο για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης θα συνεχιστούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον Τόμας Ντίμσα να αναμένεται στο αεροδρόμιο το βράδυ της Τρίτης (12/8), την Τετάρτη (13/8) θα φτάσει στη χώρα μας ο Μπεν Μουρ ενώ στις 19/8 θα φτάσει ο Μάρβιν Τζόουνς.

Η άφιξη του Ζβντοτς στη Θεσσαλονίκη

Σε ρυθμούς προετοιμασίας κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ mateco, καθώς μετά την τριπλή άφιξη (Brown, Jackson, Melvin) της Κυριακής, από χθες το μεσημέρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Jure Zdovc. Ο προπονητής της ομάδας μας, μαζί με τους συνεργάτες του έχουν καταστρώσει τα πλάνα της προετοιμασίας, που ξεκινά από αύριο το απόγευμα από το PAOK Sports Arena.

Ήδη από σήμερα, ξεκίνησαν οι ιατρικές εξετάσεις των παικτών της ομάδας και θα συνεχιστούν αύριο με το δεύτερο γκρουπ. Παράλληλα θα ξεκινήσει από την Τρίτη το πρωί και η διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων των παικτών.

Οι αφίξεις συνεχίζονται το βράδυ της Τρίτης (12/8), με τον Tomas Dimsa, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 21:55.

Το πρωί της Τετάρτης (13/8) θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Βen Moore, ενώ ο Marvin Jones που αναμένεται στις 19/8, θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα των αφίξεων των παικτών του ΠΑΟΚ mateco.