Ερμείδης: «Η Μύκονος θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της και να καθιερωθεί»

Η Μύκονος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας, ενόψει της ιστορικής συμμετοχής της στη Stoiximan GBL, και ο Δημήτρης Ερμείδης εξήγησε πως οι νησιώτες θέλουν να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η Μύκονος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Stoiximan GBL και ο Δημήτρης Ερμείδης θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από την περσινή παρουσία του στον Βίκο Ιωαννίνων.

Ο 25χρονος γκαρντ παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως παίκτης της Μυκόνου, εξηγώντας πως το ζητούμενο για τους νησιώτες είναι να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να καθιερωθούν στη διοργάνωση.

Πώς νιώθεις που αποτελείς μέλος της Μυκόνου σε αυτή την ιστορική συμμετοχή στη Stoiximan GBL;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω κι εγώ σε αυτό το μεγάλο και φιλόδοξο πρότζεκτ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μέσα σε τόσο λίγα χρόνια η Μύκονος κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη κατηγορία. Οι άνθρωποι που "τρέχουν" το όλο εγχείρημα έχουν γνώση και εμπειρία, κάτι που φαίνεται και στην εξέλιξη της ομάδας. Επιπλέον, ο κόσμος της Μυκόνου έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια με πολύ ενθουσιασμό, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε όλους μας! Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να συνεχίσει να γράφει ιστορία».

Στο ρόστερ βρίσκονται δέκα νέα παιδιά σε σχέση με πέρσι. Είναι μια πρόκληση να «δέσετε» γρήγορα ως σύνολο;

«Για μένα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί έχω παίξει σε πολλές ομάδες που χτίζονταν από την αρχή. Είναι σίγουρα μια αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που βγάζει ενθουσιασμό. Ανυπομονείς να γνωρίσεις τους νέους σου συμπαίκτες, να δουλέψετε μαζί, να αναπτύξετε χημεία και να χτίσετε ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί χωρίς καλή συνεργασία εκτός παρκέ, δύσκολα θα έρθουν τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο».

Πόσο σε βοήθησε η εμπειρία σου στην Elite League στην εξέλιξή σου;

«Νομίζω πως το πέρασμά μου από την Elite League με έχει γεμίσει με πολύτιμες εμπειρίες και μου έχει δώσει αυτοπεποίθηση. Κάθε χρόνο ένιωθα όλο και πιο άνετα μέσα στο γήπεδο, και αυτή η σταδιακή βελτίωση με βοήθησε να ωριμάσω. Πιστεύω πως τώρα είμαι πιο έτοιμος να ανταποκριθώ στην πρόκληση της μεγάλης κατηγορίας. Ήταν προσωπικός στόχος να αγωνιστώ ξανά στη Stoiximan GBL».

Τι κρατάς από την περσινή σεζόν με τον Βίκο Ιωαννίνων και πόση ώθηση σου δίνει αυτό για τη νέα σεζόν στη Μύκονο;

«Η περσινή χρονιά στα Γιάννενα ήταν πραγματικά συναρπαστική. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και το γεγονός ότι βρεθήκαμε χαμηλά στη βαθμολογία για αρκετό καιρό, καταφέραμε να κάνουμε πολύ καλή πορεία στον β’ γύρο. Τελικά πετύχαμε τους στόχους μας και μπήκαμε στα play offs. Πιστεύω πως ο χρόνος συμμετοχής και ο ρόλος που μου δόθηκε στην ομάδα, καθώς και η εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο προπονητής, ο Μάικ Κουρής, με βοήθησαν πολύ να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο».

Τι σε ιντριγκάρει περισσότερο σχετικά με τη νέα προσπάθεια της Μυκόνου τη νέα σεζόν;

«Η ομάδα θέλει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Είναι μια φρέσκια προσπάθεια και το γεγονός πως θα αγωνιστούμε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία κάνει όλη αυτή την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Το να είναι η πρώτη χρονιά της Μυκόνου στη Stoiximan GBL είναι κάτι ιστορικό για το νησί και αυτό με γεμίζει ενθουσιασμό. Θέλουμε να δείξουμε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και πιστεύω πως η Μύκονος θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της και να καθιερωθεί. Εγώ προσωπικά ανυπομονώ να είμαι μέρος αυτής της πορείας».

Ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι της Μυκόνου και ποιοι οι προσωπικοί σου;

«Σε συλλογικό επίπεδο, ο βασικός μας στόχος είναι να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί, ειδικά αφού είναι η πρώτη μας χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Θέλουμε να βάλουμε γερά θεμέλια, ώστε η παρουσία μας εκεί να είναι μακροχρόνια και σταθερή, όχι κάτι προσωρινό ή παροδικό. Όσον αφορά τους προσωπικούς μου στόχους, θέλω μέσα από την καθημερινή, σκληρή δουλειά να βελτιώνομαι συνεχώς, να εξελίσσομαι ως παίκτης και να συμβάλλω στην προσπάθεια της ομάδας να πετύχει τους στόχους της».