Ο Στέφεν Μπράουν έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όπως έκανε γνωστό ο «δικέφαλος του Βορρά».

Οι αφίξεις των ξένων του ΠΑΟΚ άρχισαν, με την αρχή να κάνει όπως ήταν προγραμματισμένο, ο Στέφεν Μπράουν. Ο 29χρονος γκαρντ έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στη Θεσσαλονίκη και μέσα στο επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμος ώστε να λάβει μέρος στην προετοιμασία της ομάδας.

Σειρά θα πάρουν οι Κέι Τζέι Τζάκσον, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπεν Μουρ και Μάρβιν Τζόουνς. Ο προπονητής της ομάδας, Γιούρι Ζντοβτς, αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στην πόλη, με την πρώτη προγραμματισμένη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» να είναι την Τρίτη (11/8).

Η άφιξη του Μπράουν στη Θεσσαλονίκη