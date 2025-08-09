Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίνοχ
Έναν σέντερ με θητεία στην EuroLeague θα έχει στις τάξεις του ο Άρης. Ο λόγος για τον Στίβεν Ίνοχ. Ο Αμερικανός ψηλός (ύψους 2.08μ., 28 ετών) ανακοινώθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο δύο ετών, ως το 2027.
Ο Στίβεν Ίνοχ έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με τη φανέλα της Μπασκόνια για δύο σεζόν, από το 2021 έως το 2023, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στη Λιθουανία. Εκεί όπου με τη Ρίτας Βίλνιους κατέγραψε σε 12 παιχνίδια στο BCL 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μέσο όρο σε 23.3 λεπτά. Ενώ αντίστοιχα στη Λιθουανία μέτρησε 7.0 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ μέσο όρο σε 40 αγώνες.
Η ανακοίνωση του Άρη για τον Ίνοχ
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Steven Enoch έως το 2027.
Ο Steven Enoch γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1997 και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
Ο 28χρονος αθλητής ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Uconn και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Louisville. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του ΑΡΗ Midea ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Obradoiro, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Baskonia. Με τους Βάσκους, ο Enoch μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.
Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον ΑΡΗ, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.
Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Rytas Vilnius. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο 28χρονος άσος είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ».
