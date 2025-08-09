Την πολύ σημαντική ενίσχυση με τον Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσε ο Άρης, με τον Αμερικανό σέντερ να υπογράφει ως το 2027.

Έναν σέντερ με θητεία στην EuroLeague θα έχει στις τάξεις του ο Άρης. Ο λόγος για τον Στίβεν Ίνοχ. Ο Αμερικανός ψηλός (ύψους 2.08μ., 28 ετών) ανακοινώθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο δύο ετών, ως το 2027.

Ο Στίβεν Ίνοχ έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με τη φανέλα της Μπασκόνια για δύο σεζόν, από το 2021 έως το 2023, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στη Λιθουανία. Εκεί όπου με τη Ρίτας Βίλνιους κατέγραψε σε 12 παιχνίδια στο BCL 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μέσο όρο σε 23.3 λεπτά. Ενώ αντίστοιχα στη Λιθουανία μέτρησε 7.0 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ μέσο όρο σε 40 αγώνες.

Η ανακοίνωση του Άρη για τον Ίνοχ